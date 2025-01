Giro europeu: Alavés empata com Celta de Vigo e desperdiça chance de se distanciar do Z4 no Espanhol

? Deportivo Alavés (@Alaves) January 27, 2025

Genoa vence lanterna Monza pelo Italiano

Já pelo Campeonato Italiano, o Genoa recebeu o Monza no Estádio Luigi Ferraris e venceu por 2 a 0, com gols anotado por Koni de Winter e Johan Vásquez.

Com o triunfo, o Genoa chegou a 26 pontos, na 12ª posição. O time, que vinha de derrota para a Roma, voltou a vencer na competição. Do outro lado, o Monza seguiu na lanterna do Italiano, com apenas 13 pontos conquistados.

AVS supera Gil Vicente e escapa do Z4 no Português

Pela 19ª rodada do Campeonato Português, o AVS duelou com o Gil Vicente no Estádio do Clube Desportivo das Aves, nesta segunda-feira, e venceu por 1 a 0, com gol de John Mercado.