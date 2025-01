Mayke compreende vaias da torcida e despista sobre futuro no Palmeiras após completar 300 jogos

O lateral direito Mayke compreendeu as vaias da torcida do Palmeiras após a derrota para o Novorizontino, neste sábado, na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista.

Uma grande parcela dos torcedores que compareceram no estádio vaiaram o time após o resultado e cobraram a diretoria do clube, sobretudo o diretor de futebol Anderson Barros. Mayke ressaltou que os palmeirenses "têm o direito de protestar" e prometeu trabalho para evitar novos tropeços no Estadual.

"Quando a equipe perde, sempre vão vir as vaias, as cobranças. Hoje não foi diferente. Tenho certeza que a torcida está chateada, nós também estamos. Eles têm o direito de quando for para apoiar, apoiar, e quando perdermos eles vão vaiar. É trabalhar, não temos o que fazer. É trabalhar para chegar em campo e dar o nosso melhor", afirmou.