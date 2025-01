Kauê valoriza competitividade do Botafogo, mas afirma que não está "satisfeito" com a campanha no Carioca

VITÓRIA DO FOGÃO! ???

Com gols de PK e Kauê, Botafogo vence Bangu por 2 a 0, no Niltão, pelo Campeonato Carioca. Boa, rapaziada! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/xHfzjgEcLl

Com o grupo principal em pré-temporada, o Botafogo usou um time recheado de jovens e com poucos nomes experientes em cinco rodadas do Carioca. O Fogão perdeu para o Maricá, venceu a Portuguesa, perdeu para o Sampaio Corrêa e para o Volta Redonda e agora ganhou do Bangu.

Neste domingo, Kauê entrou no segundo tempo e apareceu bem no ataque. Aos 45 minutos, ele completou cruzamento de Rafael Lobato e fechou o placar: "Marcar é sempre bom. É muito importante ajudar o clube e todo mundo sabia da importância (dos jogos pelo Carioca). E o mais importante é ajudar o Botafogo. É ganhar, não importa quem esteja jogando. Eu fico muito feliz de poder entrar e ajudar meus companheiros com um gol hoje", encerrou.