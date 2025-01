Fortaleza e Marcelo Paz se manifestam após episódio de briga entre torcidas organizadas

Informamos que o caso está sob responsabilidade da DRACO (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas), que conduz as investigações para identificar e punir, com rigor, os indivíduos envolvidos. A investigação visa responsabilizar os CPFs, ou seja, as pessoas físicas que praticaram atos criminosos, assegurando que sejam punidas conforme a lei.

Diante dessa situação, o Fortaleza Esporte Clube anuncia que está rompendo qualquer diálogo e relação com torcidas organizadas enquanto aguarda o parecer da DRACO. Além disso, destacamos que essa decisão tem efeito imediato e será aplicada já no jogo de amanhã, dia 27, contra o Cariri, válido pelo Campeonato Cearense.

O Fortaleza Esporte Clube reforça seu compromisso com a paz nos estádios, com os torcedores de bem e com as famílias que frequentam os jogos para vivenciar momentos de diversão e emoção. Atitudes violentas não representam os valores do nosso clube e serão combatidas com firmeza, em colaboração com as autoridades competentes".