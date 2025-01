Santos insiste e encaminha contratação de Zé Rafael, do Palmeiras

Zé Rafael está no Palmeiras desde 2019. Ao todo, são 308 partidas, 25 gols e 25 assistências, além de dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), um da Recopa (2022), dois do Brasileirão (2022 e 2023), um da Supercopa do Brasil (2023), um da Copa do Brasil (2020) e quatro do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024).

O volante, que tem contrato com o time até o final de 2026, viveu uma temporada de altos e baixos em 2024, o que o fez perder espaço entre os titulares. Ele ainda sofreu com lesões ao longo deste ano. Foram apenas 37 dos 67 jogos na última temporada.

Em 2025, o jogador ainda não foi relacionado para nenhuma partida. Para piorar a situação do meio-campista, o Palmeiras anunciou, na última sexta-feira, a contratação do volante uruguaio Emiliano Martínez, ex-Red Bull Bragantino.

Caso a transferência se concretize, Zé Rafael vai brigar por posição com Tomás Rincón, João Schmidt e Diego Pituca no Santos. O técnico Pedro Caixinha entende que este é um setor carente na equipe recém-promovida à Série A do Campeonato Brasileiro.

Até o momento, o Peixe anunciou cinco reforços para esta temporada. São eles: os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral direito Leo Godoy, o meia Thaciano e o atacante Tiquinho Soares.