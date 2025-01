Gabriel Caipira lamenta vice do Corinthians na Copinha: "Perder dói"

O Corinthians acabou com o vice-campeonato da Copinha, neste sábado, depois da derrota diante do São Paulo, por 3 a 2, no Mercado Livre Arena Pacaembu. Depois do jogo, o lateral direito Gabriel Caipira lamentou o resultado.

"Nesse momento, é difícil falar. Nosso grande objetivo, claro, era o título. Infelizmente, não aconteceu. Uma final tem muitos detalhes e hoje eles foram superiores. Perder dói, ainda mais da maneira que foi, com dois gols de vantagem. Foi uma grande campanha", disse Gabriel Caipira ao SporTV.