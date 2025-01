Apresentada no Pinheiros, Júlia Soares cita desafio em mudança

Júlia Soares foi oficialmente apresentada como ginasta do Esporte Clube Pinheiros. Em coletiva realizada no ginásio da ginástica olímpica na manhã desta sexta-feira (24), a curitibana, de 19 anos, respondeu todas as perguntas, falou um pouco da sua vida após a medalha olímpica em Paris e seus planos como atleta na nova casa.

Juju Soares não esqueceu de agradecer tudo que foi o Cegin na sua vida. Voltou a falar que foi uma decisão difícil sair de Curitiba, onde teve toda carreira iniciada. "Devo tudo a Curitiba e ao Cegin, mas chegou em um momento da sua vida que é preciso evoluir, sair do conforto e buscar novos desafios. Sempre tive vontade de defender um grande clube com o histórico que tem o Pinheiros. Um clube que tem um ídolo como o Arthur Nory, sua história olímpica. Tudo isso me motivou a mudar. É um desafio, mas quero evoluir aqui".

Logo na chegada na quinta-feira (23), ao Pinheiros, cruzou com o amigo Arthur Nory, com quem tem uma grande afinidade. "É uma sensação muito grande estar aqui ao lado desse ídolo da ginástica. Um ícone que só encontrava quando estávamos na Seleção", garantiu, além de receber a camisa do Pinheiros na mão do medalhista olímpico no Rio de Janeiro (2016).