Lateral do Corinthians, Diego Palacios volta a atuar após um ano lesionado

A lesão

Antes, Palacios tinha apenas 45 minutos com a camisa do Corinthians. No dia 27 de janeiro de 2024, o equatoriano estreou com a camisa do Timão diante do São Bernardo, pelo Paulistão. Na reta final do primeiro tempo, o jogador de 25 anos sentiu uma lesão no joelho e foi substituído.

Inicialmente, Palacios foi submetido a uma artroscopia e chegou a fazer uma transição física para os gramados. O equatoriano foi até relacionado para um duelo contra o Atlético-GO em junho, pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, após o duelo contra o Dragão, o jogador deixou de aparecer em treinos e jogos, causando estranheza entre a imprensa e torcedores.

Então, o Corinthians divulgou que o jogador equatoriano teve de passar por uma nova artroscopia, no mesmo joelho esquerdo, para a correção de uma lesão crônica de cartilagem, agravada após um trauma sofrido durante um treinamento. Assim, Palacios ficou afastado por um ano dos gramados.

Com nove pontos em três jogos, o Corinthians é o líder do Grupo A do Paulistão. O próximo jogo do Timão é o Majestoso contra o São Paulo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.