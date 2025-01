Com dois de Cano, Fluminense bate a Portuguesa-RJ e desencanta no Carioca

O Fluminense enfim conquistou sua primeira vitória no Campeonato Carioca. Com o time principal, o Tricolor venceu a Portuguesa-RJ por 3 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada do Estadual. Keno e Cano (2x) marcaram para o Tricolor, enquanto Romarinho descontou para a Lusa.

O Flu usou a força máxima pela primeira vez no torneio. O técnico Mano Menezes, inclusive, promoveu a estreia de Hércules, um dos reforços da temporada. Anteriormente, com time alternativo, o Fluminense empatou com o Sampaio Corrêa, perdeu para o Volta Redonda e empatou com o Maricá.

Com a primeira vitória, o Tricolor agora tem cinco pontos e ocupa a sexta colocação do Campeonato Carioca. Já a Portuguesa-RJ, com seis unidades, está na quarta colocação.