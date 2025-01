Dortmund é derrotado pelo Bologna e perde chance de entrar no G8 da Champions

Com a derrota, o Dortmund perde a chance de entrar no G8 e segue com 12 pontos, na 13ª colocação. O Bologna, por outro lado, contabiliza cinco pontos e figura no 27º posto.

O Borussia Dortmund volta a campo neste sábado para enfrentar o Werder Bremen, no Signal Iduna Park, pelo Campeonato Alemão. Já o Bologna visita o Empol pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, também no sábado.

Os gols

O centroavante Guirassy aproveitou o pênalti marcado para o time alemão aos 15 minutos do primeiro tempo e, de cavadinha, inaugurou o marcador.

Com 26 minutos da segunda etapa, Dallingo, que veio do banco de reservas, aproveitou o cruzamento rasteiro de Odgaard e empatou para o Bologna.