Com cavadinhas de Ryan Francisco, São Paulo vira sobre o Criciúma e vai à final da Copinha

Com o resultado, o São Paulo chega a sua 12ª final de Copinha. O Tricolor vai em busca de seu quinto título, o que o levaria a igualar Fluminense e Internacional como os segundos clubes que mais venceram a competição, atrás apenas do Corinthians, com 11 taças.

Na grande decisão, a equipe enfrentará Corinthians ou Grêmio, que duelam às 17h (de Brasília) desta quarta. A final acontece neste sábado, no Estádio do Pacaembu, ainda sem horário definido.

O jogo

O Criciúma inaugurou o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Kaik recebeu pela direita do campo de ataque e tocou para Lira, que girou e chutou para grande defesa do goleiro João Pedro. No rebote, Ruan Vitor mandou para o fundo do gol.