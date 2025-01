Carlo Ancelotti desmente boatos e garante permanência no Real Madrid

Trans estão no alvo da direita no Brasil e nos EUA

Perguntado sobre a fase do Real Madrid na Liga dos Campeões, Ancelotti não poupou palavras. "O único jeito de avançarmos diretamente para as oitavas é vencendo os dois jogos. Mas mesmo que vençamos e tenhamos que jogar a segunda fase, vamos dar nosso melhor, mesmo com um calendário exigente".

No torneio europeu, o Real Madrid está na 20ª posição com nove pontos. Apenas dois pontos à frente do 25º lugar, o time precisa vencer para conseguir ir ao mata-mata. Nesta quarta-feira, os Merengues recebem o RB Leipzig pela sétima rodada da fase de classificação, às 17h (de Brasília).

Técnico desde 1995, Carlo Ancelotti é um dos treinadores mais condecorados no mundo do futebol. Com trabalhos por Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern, Napoli e Everton, o italiano está na sua segunda passagem no Real Madrid. Na equipe espanhola, Ancelotti já conquistou três Ligas dos Campeões, dois Mundiais, dois Campeonatos Espanhóis e duas Copas da Espanha. Inclusive, sob seu comando, os Merengues são os atuais campeões espanhóis e da Europa.

Na atual passagem no Real Madrid, Ancelotti já soma três anos e meio de comando e se destaca pela manutenção dos Merengues competitivos, mesmo com a aposentadoria de Kroos, a saída de Casemiro e a idade avançada de Modric. Além disso, o italiano se reinventa e mescla jovens talentos como Guler e Endrick, com estrelas consolidadas como Vinícius Jr. e Mbappé.