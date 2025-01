Bolasie comemora primeiro gol com a camisa do Cruzeiro

A torcida celeste engajou bastante com o vídeo e alguns jogadores comentaram na publicação. Seu companheiro de equipe, Gabigol, comentou "Leeeetsssssss bro". Bruno Fernandes, meia do Manchester United disse: "Craque na casa", com emoji de risos.

O atacante de 35 anos assinou com o Cruzeiro para esta temporada até dezembro deste ano. Nesta janela de transferências, o congolês também era alvo de equipes como o Flamengo e o Grêmio. Ele havia sido destaque no Criciúma na última temporada, com oito gols e quatro assistências. Inclusive, marcou o gol da vitória da equipe catarinense sobre o Cruzeiro no Brasileirão.

Yannick Bolasie teve a maioria de sua carreira construída no futebol inglês, com passagens por equipes como Bristol City, Crystal Palace, Everton e Aston Villa. Depois passou pela Bélgica e País de Gales até fechar com o Criciúma para a temporada de 2024.