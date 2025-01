São Paulo encerra pré-temporada nos EUA e retorna ao Brasil nesta segunda-feira

O São Paulo encerrou sua pré-temporada nos EUA nesta segunda-feira. O elenco tricolor trabalhou nas instalações do Inter Miami, clube de Lionel Messi, e embarcará no mesmo dia de volta para o Brasil, voltando o foco para o Campeonato Paulista após a disputa da FC Series, torneio que serviu de pré-temporada para alguns clubes brasileiros.

O dia de trabalho começou com exercícios regenerativos e de fortalecimento muscular na academia do CT do Inter Miami. Na sequência, o elenco correu em volta do gramado antes de ser dividido em dois grupos.

O primeiro grupo foi formado pelos atletas que atuaram na maior parte do duelo com o Flamengo, no último domingo, e realizou um complemento leve com bola. Já o outro grupo participou de um trabalho sob o comando do técnico Luis Zubeldía, focando na construção das jogadas, finalizações e enfrentamento em campo reduzido.