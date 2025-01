Lucas faz balanço da pré-temporada do São Paulo nos EUA: "Entrega foi boa"

Lucas Moura fez um balanço da pré-temporada do São Paulo nos EUA após o empate sem gols com o Flamengo, neste domingo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, pela FC Series.

O camisa 7 tricolor valorizou os dois jogos disputados no torneio de pré-temporada, contra duas das equipes mais badaladas do Brasil: Cruzeiro e Flamengo. O São Paulo empatou ambas as partidas, mas Lucas preferiu não se ater somente ao resultado.

"Acho que a preparação tem sido muito boa. Tivemos dois grandes testes contra duas grandes equipes. Claro que todo mundo buscando sua melhor forma física, pré-temporada curta, começo de ano, mas foi bastante positiva essa pré-temporada", disse Lucas.