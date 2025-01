City goleia e vence a terceira seguida; United tropeça novamente em casa

Na volta do segunda tempo, o Ipswich tentou criar mais e viu o Manchester City converter o quarto gol logo aos 2 minutos, com Doku. Com 11 minutos, Haaland fez o quinto para os visitantes, após os donos da casa errarem na troca de passes no campo de defesa. McAtee, jogador da base do City, ampliou a goleada aos 24 minutos.

Manchester United volta a perder em casa

Jogando no Old Trafford, o Manchester United começou a partida contra o Brighton levando um gol de Minteh aos 5 minutos. Os donos da casa chegaram a empatar a partida aos 23 minutos, após Bruno Fernandes converter um pênalti.

No entanto, na volta do segundo tempo, os visitantes voltaram a frente do placar aos 15 minutos com Mitoma. O atacante Rutter fechou o placar com 31 minutos.

O Manchester United é o 13º colocado com 26 pontos. Já o Brighton chega a seis partidas de invencibilidade e termina a 22ª rodada na 9ª colocação, somando 34 pontos.

