Carol Meligeni conquista maior título de sua carreira

A tenista paulista Carolina Meligeni Alves começou a temporada 2025 com o pé direito. Em seu primeiro torneio do ano, a brasileira, 304ª colocada no ranking da WTA, conquistou o título do ITF W35 de Buenos Aires, neste domingo (19), ao derrotar na final a principal favorita ao título, argentina Jazmin Ortenzi, 255ª colocada, por 6/2 e 6/4, em 1h36 de partida.

Foi o maior título e o oitavo da carreira profissional de Carol, que no ano passado havia sido campeã do W15 de São João da Boa Vista.

Carol comemorou a semana e o resultado positivo. "Estou muito feliz com esse troféu, especialmente por ser o primeiro torneio do ano. É uma conquista significativa para mim. Foi uma semana incrível, com toda a minha equipe e minha família ao meu lado. Começar o ano dessa forma me traz confiança, pontos importantes e confirma que estamos no caminho certo", afirmou ela.