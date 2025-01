Caixinha despista sobre possível chegada de Neymar ao Santos: "Não há nenhuma notícia oficial"

A notícia de que o Santos se aproximou de um acordo com Neymar agitou o mundo do futebol neste domingo. O técnico do Peixe, Pedro Caixinha, contudo, não quis se aprofundar no assunto.

Em coletiva de imprensa após o empate em 1 a 1 com a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, o treinador não quis falar muito sobre o possível retorno do craque. No entanto, o português afirmou que qualquer técnico no mundo gostaria de contar com Neymar em seu elenco.

"Eu estou aqui para falar do jogo, é isso que importa. Apenas posso dizer que qualquer treinador do mundo gostaria de ter o Neymar no seu elenco. Até o moment0, não há nenhuma notícia oficial em relação a isso. Caso se concretize, eu terei todo o prazer em falar sobre isso. Se não se concretizar, é como se não tivesse existido para mim", disse Caixinha.