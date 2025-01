São Paulo faz treino aberto nos EUA em preparação para enfrentar o Flamengo

Após a folga na última quinta-feira, o São Paulo voltou a treinar nesta sexta-feira, em Orlando, na Flórida, nos EUA. Com atividade aberta ao público, a equipe seguiu com a preparação para o amistoso contra o Flamengo, que acontece no domingo, às 17h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

O elenco tricolor trabalhou em dois períodos. Pela manhã, os jogadores tiveram uma conversa com o técnico Luis Zubeldía antes do coletivo. O treinador, inclusive, subiu o tom ao exigir mais atenção e comprometimento de seus atletas pelo desempenho ruim mostrado nos últimos jogos do ano passado e também pelo vacilo no amistoso da última quarta-feira, contra o Cruzeiro, em que o time sofreu um gol logo aos 30 segundos de partida.

Luiz Gustavo se tornou o primeiro desfalque da temporada para o São Paulo. O volante sofreu uma fratura no dedo do pé esquerdo e não ficará à disposição de Zubeldía para as atividades dos próximos dias, tampouco para o duelo com o Flamengo.