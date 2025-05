Weverton e Arrascaeta são eleitos melhor goleiro e jogador do Brasileirão em abril

Do outro lado, o meia uruguaio é o artilheiro do campeonato e marcou cinco dos seus seis gols no mês de abril. Seu bom desempenho coloca o Flamengo no terceiro lugar da competição, com 14 pontos, apenas dois pontos atrás de Palmeiras e Bragantino, ambos com 16.

A estrela de Arrascaeta brilhou, e muito, contra o Corinthians, quando marcou um gol e distribuiu uma assistência no duelo realizado no Maracanã, em 27 de abril, com vitória carioca por 4 a 0. As outras vítimas foram Grêmio, duas vezes, Juventude e Vitória, uma vez cada.