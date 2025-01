Giro da Rodada: Sport empata com Retrô pelo Pernambucano e segue sem vencer em 2025

Ceará estreia com vitória no Cearense

O Ceará estreou com o pé direito no Campeonato Cearense. Neste sábado, a equipe venceu o Tirol por 2 a 1, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, com gols de Pedro Henrique, ex-Corinthians, e Ramon. O Vozão lidera o Grupo A do Estadual com três pontos.

Goiás empata com CRAC e segue sem vencer no Goiano

Pela segunda rodada do Campeonato Goiano, o Goiás empatou sem gols com o CRAC, neste sábado, no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha. Nono colocado, o Esmeraldino somou seu primeiro ponto no torneio, mas segue sem vencer em 2025.