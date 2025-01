Gaviões convocam torcida para acompanhar votação de impeachment de Augusto Melo nesta segunda-feira

CONVOCAÇÃO GERAL: https://t.co/JEkVjOZO2h. pic.twitter.com/hPVtOPqORK

A liminar foi derrubada ainda em dezembro, permitindo que uma nova votação fosse marcada para esta segunda-feira, às 19h (de Brasília). Os Gaviões, assim como as outras torcidas organizadas do Timão, são contra o afastamento de Augusto, alegando que as acusações contra o mandatário no caso VaideBet ainda não teriam sido provadas e/ou concluídas.

Por sua vez, Augusto Melo se diz tranquilo com a possibilidade de impeachment e acredita que não será cassado. Caso os conselheiros do clube votem em sua maioria pelo afastamento do presidente, ele será imediatamente afastado até a votação com os sócios do clube e, assim, o vice Osmar Stabile iria assumir o Timão neste período.

Veja a nota oficial divulgada pelos Gaviões neste sábado:

"Convocamos toda a Fiel Torcida a marcar presença no Parque São Jorge nesta segunda-feira (20), para acompanhar a reunião do Conselho Deliberativo que está agendada para iniciar às 19h e que tem como pauta a votação do impeachment do presidente Augusto Melo.