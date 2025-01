Fluminense marca no final, empata com o Maricá e evita segunda derrota seguida no Carioca

O Fluminense lutou até o fim, buscou o empate com o Maricá e evitou a segunda derrota seguida no Campeonato Carioca. Neste sábado, as equipes empataram em 1 a 1, no Estádio Moça Bonita, em Bangu, pela terceira rodada do Estadual. Kauã Elias marcou aos 52 minutos do segundo tempo o gol do Flu, que continua sem vencer em 2025.

Com equipe alternativa e o reforço de Canobbio, o Flu pouco criou na primeira etapa. Após melhorar na etapa final, o Tricolor viu o Maricá abrir o placar. O time insistiu, fez o primeiro gol no torneio e chegou ao empate.

Canobbio mostrou a conhecida disposição e teve chance para estrear com gol. Nonato, outro do grupo principal, apareceu bem no ataque, mas também falhou nas finalizações.