Destaque contra o Noroeste, Thalys fala sobre primeiro gol pelo profissional do Palmeiras: "Inexplicável"

O jovem Thalys roubou as atenções no empate do Palmeiras com o Noroeste por 1 a 1, na tarde deste domingo. Revelado na base do clube, o garoto disse que foi uma "sensação inexplicável" marcar seu primeiro gol pelo profissional do Verdão.

"Com certeza é uma sensação inexplicável fazer um gol com essa camisa. No início achei que não validariam, teve uma confusão na área, o VAR foi chamado, mas graças a Deus validaram", disse o atacante à Cazé TV.

"Dedico esse gol a minha família, a minha cidade São José dos Campos, eles estão sempre me apoiando", complementou.