Contra a Ponte Preta, Santos vai reencontrar atacante que jogou ao lado de Neymar e Ganso

Victor Andrade foi revelado pelo Santos em 2012. Ao todo, disputou 29 jogos com o elenco profissional, entre 2012 e 2014, marcou três gols e deu uma assistência. Durante sua passagem pelo Peixe, o jogador atuou ao lado de Neymar, Ganso e Gabriel Barbosa.

No entanto, Andrade não atingiu as expectativas no profissional. Assim, em 2014, o jogador acertou sua ida ao Benfica, de Portugal, de graça. Ainda passou por Vitória de Guimarães, Estoril e 1860 Munique (da Alemanha). Foram 41 jogos em território europeu e apenas um gol marcado.

Em 2020, Victor Andrade retornou ao Brasil e teve passagens por Chapecoense, Goiás, Remo, Vila Nova, Juventude, Portuguesa e Ferroviária, além de um breve período com o Suwon, da Coreia do Sul. Seu último time foi o Botafogo-SP, entre agosto e dezembro de 2024.

Na partida deste domingo, Santos e Ponte Preta buscam sua segunda vitória no Paulistão, depois de estrearem com triunfos sobre Mirassol e Novorizontino, respectivamente. O Peixe é o vice-líder do grupo B, enquanto a Macaca ocupa a 3ª posição no grupo D.