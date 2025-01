Após empate com o Noroeste, Abel cobra Flaco e diz que o Palmeiras precisa contratar um camisa 9

Até o momento, o Palmeiras anunciou apenas as chegadas de Paulinho e Facundo. O primeiro costuma atuar como segundo atacante, enquanto o uruguaio atua pelas pontas.

Neste sábado, quem aproveitou a oportunidade foi Thalys, jovem atacante da base que vem ganhando espaço no Estadual. O atleta fez o gol de empate do Palmeiras, que saiu atrás no estádio Alfredo de Castilho.

Com a igualdade, o Palmeiras mantém momentaneamente a liderança do grupo D, com quatro pontos, um a mais em relação a São Bernardo e Ponte Preta, que ainda jogam na rodada.

O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Santos, às 21h35 (de Brasília) de quarta-feira, no Allianz Parque.