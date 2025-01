Técnico do Bahia alega time ansioso em campo após derrota para o Atlético de Alagoinhas

Ainda com um time alternativo, o Bahia foi derrotado em casa pelo Atlético de Alagoinhas por 1 a 0, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Baiano. Sem Rogério Ceni, o Tricolor de Aço teve na beira do campo Leonardo Galbes, que associou a ansiedade em finalizar as jogadas com a derrota do time baiano.

"Acredito que a gente até conseguiu chegar com certa qualidade perto da área, mas, talvez, por conta da ansiedade, na hora do refino, na hora da finalização, nos sobrou um pouquinho de ansiedade. É natural, ainda mais depois de um jogo tão pesado no domingo, fisicamente falando", analisou Leonardo Galbes.