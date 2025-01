Corte Arbitral do Esporte absolve Fortaleza e Lucero após imbróglio contratual com Colo-Colo

Nesta quinta-feira, através de nota oficial, o Fortaleza informou a sentença final da CAS (Corte Arbitral do Esporte) referente ao caso do atacante Lucero e sua contratação pelo clube cearense junto ao Colo-Colo, do Chile. De acordo com a instância máxima do esporte, o atleta argentino e o Leão do Pici agiram de forma legal nas tratativas que ocorreram no início de 2023, quando o jogador de 33 anos se desligou da equipe chilena.

"A Corte, instância máxima do esporte mundial, reconheceu que o Fortaleza EC e o atleta atuaram de maneira regular em relação ao seu desligamento contratual de sua antiga equipe, e afastou definitivamente qualquer aplicação de sanções", escreveu o Fortaleza, por meio de um comunicado.

"O Fortaleza vê com naturalidade o encerramento definitivo desse caso. O reconhecimento final da Corte Arbitral do Esporte reforça os valores do clube em todos os seus movimentos de mercado. Sempre baseados em convicção, eficiência, boa fé e firmeza jurídica", declarou Alex Santiago, diretor de futebol do clube cearense.