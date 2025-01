Com time alternativo, Corinthians está pronto para enfrentar o RB Bragantino; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, no Nabi Abi Chedid. Para o duelo, o técnico Ramón Díaz optou por mandar a campo uma equipe completamente alternativa.

Assim, o Timão está escalado com: Matheus Donelli; Léo Mana, Cacá, João Pedro Thoca e Hugo; José Martínez, Alex Santana e Charles; Talles Magno, Romero e Héctor Hernández.

Alguns titulares viajaram com a delegação e estão no banco de reservas, como Matheuzinho, Yuri Alberto, André Ramalho, Raniele e André Carrillo. Já o goleiro Hugo Souza, o meia Igor Coronado e o atacante Memphis Depay sequer vieram com o grupo.