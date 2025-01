Santos afasta interesse do Atlético-MG e decide dar nova chance a Soteldo

De volta ao Santos após passar por empréstimo pelo Grêmio, o atacante Yeferson Soteldo despertou nos últimos dias o interesse do Atlético-MG. O Peixe, porém, não deve negociá-lo.

O Galo procurou a diretoria do Santos e tentou contratar o venezuelano. O negócio, no entanto, não deve ocorrer. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o Alvinegro Praiano conta com Soteldo em 2025. Os mineiros, agora comandados por Cuca, foram atrás do jogador a pedido do novo técnico.

Apesar do histórico de indisciplina, o baixinho tem agradado a comissão técnica de Pedro Caixinha neste período de pré-temporada no CT Rei Pelé. Em sua entrevista coletiva, o português chegou a elogiar a entrega e a alta intensidade apresentada pelo atleta nas últimas semanas.