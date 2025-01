Madureira x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Nesta quinta-feira, o Flamengo visita o Madureira às 18h30 (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

O torneio estadual começou com derrota para o Flamengo, no último domingo. O time rubro-negro enfrentou o Boavista e perdeu por 2 a 1, em Aracaju.

O Flamengo segue com um grupo alternativo, já que o elenco principal está em pré-temporada nos Estados Unidos e só fará sua estreia oficial no dia 25 de janeiro, na quinta rodada do Carioca.