Inter só empata contra o Bologna e perde chance de colar na liderança do Italiano

A Inter de Milão desperdiçou a chance de colar na liderança do Campeonato Italiano na tarde desta quarta-feira. Jogando no Estádio Giuseppe Meazza, o time da casa ficou no empate por 2 a 2 com o Bologna.

Com 44 pontos, três a menos que o Napoli e um a mais que a Atalanta, a Inter de Milão aparece na segunda colocação do Italiano. O Bologna, por sua vez, contabiliza 30 pontos e figura no oitavo posto da tabela.

A Inter volta a campo neste domingo para receber o Empoli às 16h45 (de Brasília), pela 21ª rodada. Já o Bologna encara o lanterna Monza no sábado, às 11h, no Estádio Renata Dall'Ara.