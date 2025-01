Com um a menos, Fluminense perde para o Volta Redonda pelo Carioca e segue sem vencer em 2025

Com um jogador a menos na maior parte do segundo tempo, o Fluminense amargou a primeira derrota no Campeonato Carioca e continua sem vencer no Estadual e em 2025. Nesta quarta-feira, o Volta Redonda aproveitou a vantagem numérica e venceu por 1 a 0 no Raulino de Oliveira, pela segunda rodada. Mirandinha, de bicicleta, fez o gol do Voltaço.

O Fluminense entrou em campo mais "encorpado", com a estreia do zagueiro argentino Juan Freytes, um dos reforços para a temporada, e mais três jogadores do grupo principal. Freytes atuou como lateral-esquerdo inicialmente e depois foi para a zaga. Freytes, por sinal, foi bem na lateral. Entretanto, o Flu não teve tanta inspiração. Depois, com um jogador a menos, sucumbiu no fim.

Após empatar na estreia, o Fluminense agora perde para o Volta Redonda, continua com um ponto e está na nona colocação. Já o Voltaço, que largou com derrota para o Madureira, venceu pela primeira vez e está na sexta colocação, com três pontos.