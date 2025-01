Ramón Díaz comanda treino técnico-tático, e Corinthians segue preparação para estreia em 2025

O Corinthians deu continuidade à preparação para a estreia na temporada nesta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, em São Paulo. O técnico Ramón Díaz comandou um treino técnico-tático.

Na parte da manha, o elenco iniciou as atividades na área interna do CT, com um trabalho de força na academia. Posteriormente, os jogadores seguiram para o campo para um exercício técnico de posse de bola e um tático com movimentações ofensivas. No período da tarde, depois de nova ativação na academia, a comissão comandou um jogo tático coletivo.

A estreia do Corinthians em 2025 está marcada para esta quinta-feira. O Timão visita o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.