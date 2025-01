Facundo Torres justifica escolha por Palmeiras e fala como pode ajudar: "Faço todas no ataque"

O atleta explicou que conversou com diferentes pessoas do clube antes de tomar essa decisão e se mostrou contente com o esforço feito pelo Palmeiras para que sua chegada se concretizasse. No Palmeiras, Facundo reencontrou Piquerez, companheiro dos tempos de Peñarol e seleção uruguaia.

"Como Leila disse, tem tempo que existe essa negociação. Falei com companheiros que conhecem o clube, especialmente internamente. Depois sim, quando foi esquentando, conversei com Piquerez, um grande amigo que tenho, conheço desde a infância, no Peñarol, na seleção. Falei com muitas pessoas aqui do clube, Léo Holanda, Abel Ferreira, Anderson Barros, a presidente... Isso foi fundamental para eu tomar essa decisão, quando vi a intenção do Palmeiras de me ter aqui. Isso me deixou muito tranquilo e me fez optar pelo clube que tem muita confiança em mim", comentou.

Já dentro de campo, Facundo se coloca à disposição para ajudar Abel Ferreira de diferentes maneiras. O jogador destacou sua versatilidade e capacidade de atuar de diferentes formas no ataque.

"Não tenho problema em jogar em qualquer parte do ataque, onde a comissão técnica precisar, estarei e darei meu melhor. Vou tratar de dar meu máximo para ajudar o time sempre", finalizou.

Facundo deixou o Orlando City, dos Estados Unidos, para se juntar ao Alviverde e assinou um contrato até 2029. O vínculo do atleta foi registrado no BID da CBF e, portanto, ele está apto a estrear pela equipe de Abel.

O jogador de 24 anos deixou a equipe norte-americana como artilheiro do clube. Em 123 jogos pelo Orlando City, fez 47 gols e deu 19 assistências, totalizando 66 participações em tentos no período.