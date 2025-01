Ceará, Sport, Fortaleza, Vitória e Bahia conhecem seus grupos da Copa do Nordeste; veja

Dos 16 clubes presentes na fase de grupos, quatro deles conquistaram a vaga por meio da Eliminatória da Copa do Nordeste. São eles: CSA-AL, Moto Club-MA, Ferroviário-CE e Juazeirense-BA.

As equipes competem dentro de seus respectivos grupos, em turno único, com o objetivo de garantir vaga nas quartas de final. A fase eliminatória terá a seguinte configuração de confrontos: o 1º colocado do Grupo A enfrentará o 4º do Grupo B; o 2º do Grupo A jogará contra o 3º do Grupo B; o 1º do Grupo B enfrentará o 4º do Grupo A; o 2º do Grupo B jogará contra o 3º do Grupo A. As quartas de final e a semifinal serão disputadas em jogo único. Caso o placar termine empatado no tempo regulamentar, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis, procedimento que também será adotado na final, caso haja empate no placar agregado das duas partidas decisivas.

Veja os grupos da 1ª fase da Copa do Nordeste:

Grupo A