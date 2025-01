Bayer Leverkusen vence Mainz, alcança a sétima vitória seguida no Alemão e cola no líder Bayern

O Bayer Leverkusen alcançou a sétima vitória seguida no Campeonato Alemão nesta terça-feira. Em duelo válido pela 17ª rodada do torneio, a equipe venceu o Mainz 05 por 1 a 0, na BayArena, em Leverkusen, e colou no líder Bayern de Munique. Grimaldo, de falta, marcou o único gol do jogo.

Vice-líder, o Leverkusen chegou a 38 pontos e colou no Bayern, que tem 39. O líder do Alemão joga nesta quarta-feira, contra o Hoffeinheim. Do outro lado, o Mainz voltou a perder após três vitórias consecutivas. A equipe figura na quinta posição, com 28 unidades.

Os donos da casa voltam a campo no sábado, contra o Borussia Monchengladbach, novamente em Leverkusen, pela 18ª rodada do Alemão. O Mainz enfrenta o Union Berlim, no domingo, pela mesma competição.