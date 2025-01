Veja os planos de Pedro Caixinha para os garotos do Santos em 2025

A maior bronca da torcida em 2024 foi em cima de Miguelito. O meia viveu uma temporada de altos e baixos. Após um bom rendimento na Copinha, ele alternou entre time principal e sub-20, mas ganhou holofotes com as suas atuações pela seleção boliviana.

Lá, ele possui quatro gols marcados nas Eliminatórias, sendo diretamente responsável por vitórias que colocaram o país na zona de repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Xodó da torcida, ele teve somente 100 minutos no time santista ao longo da Série B do Brasileirão.

Miguel chegou ao Santos em 2018, por meio do Projeto Bolívia, mas ainda não vingou nos profissionais. No total, ele disputou 14 compromissos pela equipe alvinegra e ainda não participou de gols.

O Santos estreia no Campeonato Paulista de 2025 no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).