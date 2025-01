Em jogo de 5 sets, Thiago Monteiro perde de virada em estreia no Aberto da Austrália

Thiago Monteiro deu adeus ao Aberto da Austrália logo na primeira rodada, nesta segunda-feira. O brasileiro estreou no primeiro Grand Slam do ano enfrentando Kei Nishikori, do Japão, e em um jogo de cinco sets, em que chegou a abrir 2 a 0, acabou sendo derrotado, de virada, por 3 sets a 2, parciais de 6/4, 7/6 (4), 5/7, 2/6 e 3/6.

Thiago Monteiro, que conseguiu uma vaga na chave de simples do Aberto da Austrália após passar pela fase qualificatória, começou muito bem a partida, errando pouco, e dessa forma conseguiu fechar o primeiro set.

A segunda parcial foi mais equilibrada. Kei Nishikori conseguiu se restabelecer, levando o set para o tiebreak, mas Thiago Monteiro novamente prevaleceu, fechando em 7 a 4 para ficar em uma situação ainda mais confortável na partida.