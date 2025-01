Thiago Monteiro sofre virada de japonês e é eliminado do Australian Open

Na madrugada deste domingo, o brasileiro Thiago Monteiro sofreu a virada do japonês Kei Nishikori e foi eliminado do Australian Open. A partida terminou 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/7 (4/7), 7/5, 6/2 e 6/3.

Depois de perder os dois primeiros sets, Nishikori, 74º no ranking da ATP, se encontrou no jogo e virou o marcador. O atleta ainda salvou dois match points para caminhar ao triunfo.

Agora, Kei Nishikori encara na próxima fase o vencedor do duelo entre Christopher O'Connell (Austrália) e Tommy Paul. Do outro lado, Thiago Monteiro se despede do torneio.