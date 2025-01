Com o São Paulo nos EUA, Lucas e Calleri acompanham jogo da NBA da primeira fila

Na noite deste domingo, a delegação do São Paulo, que se encontra em Orlando para a disputa da pré-temporada, marcou presença no Kia Center e acompanhou a partida entre Orlando Magic e Philadelphia 76ers, válida pela NBA. Dentre os atletas são-paulinos presentes no ginásio, Lucas e Calleri assistiram ao jogo da primeira fileira.

Também neste domingo, o clube paulista realizou, no complexo ESPN World Wide of Sports, seu quarto treino da pré-temporada com foco no primeiro duelo do FC Series.

Rubens Chiri / São Paulo FC