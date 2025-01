Sabino projeta temporada e vê concorrência na zaga como "boa" para o São Paulo

Contratado em 2024, Sabino realizará em 2025 sua segunda temporada como jogador do São Paulo. O atleta é uma das opções defensivas que o técnico Luis Zubeldía possui no elenco e foi importante em determinados momentos no ano passado.

Durante a pré-temporada do São Paulo, que acontece nos Estados Unidos, o zagueiro de 28 anos projetou 2025. O defensor afirmou que a equipe deseja ter uma temporada melhor do que a passada e destacou a importância de uma boa preparação no início do ano.

"Espero que possa ser um bom trabalho (pré-temporada) para fazermos um bom ano. Tem tudo para ser um ótimo ano para nós. Nós queremos chegar mais longe do que chegamos ano passado, para isso é importante fazer uma boa pré-temporada", comentou o zagueiro.