Osasco São Cristóvão Saúde derrota Barueri de virada pela Superliga feminina de vôlei

Osasco não se encontrou no primeiro set. Lutando para superar o excesso de erros, as comandadas de Luizomar tentaram, mas não conseguiram construir a vitória na parcial inicial. Após Natália fazer 7/6 no bloqueio, as donas da casa passaram a comandar o placar. Luizomar pediu tempo quando sua equipe perdia por 7/10 e 9/14. Callie conseguiu pontuar no 12/16 e Polina ainda atacou no 14/24, mas todo o esforço não conseguiu impedir a vitória de Barueri por 25/14.

O quadro continuou complicado para as osasquenses no segundo set. Mas, aos poucos, o time de Luizomar foi entrando no jogo. Giovana conseguiu um ace no 7/7. Valquíria também pontuou no saque: 11/11. Valdez colocou a bola no chão para garantir dois pontos de vantagem (17/15). Porém, Barueri retomou a ponta no placar. Sem desistir, Valquíria atacou no 21/22 e Maira empatou no 23/23. A ponteira, uma das mais regulares em quadra, garantiu a vitória por 25/23.

Osasco começou arrasador no terceiro set. O placar chegou a 6/0 após bloqueio de Giovana. Polina fez 12/6 e Giovana, com uma bola de segunda, pontuou no 19/16. Mas Barueri se manteve na cola e empatou no 20/20. Na reta final, Tifanny marcou três pontos seguidos e a equipe osasquense chegou a 23/22. Valdez atacou no 24/24 e Natália garantiu o set point: 26/25. A vitória veio com Tifanny (27/25), após bom saque de Giovana.

O quarto set seguiu equilibrado e com emoção até o final. Osasco novamente teve que lutar para reverter a desvantagem no placar. Tifanny, na pipe, fez 12/15 e Natália, após um rali de 30 segundos de grandes defesas de Camila Brait, atacou para fazer 13/15. A ponteira conseguiu o empate no 21/21, 23/23 e marcou o match point (24/23), aproveitando o contra-ataque gerado por mais uma defesa de Brait. A vitória veio com Tifanny, que explorou o bloqueio no 27/25.

Brasília x Praia Clube

Em outro válido pela 13ª rodada da primeira fase da Superliga Feminina de vôlei, o líder Praia Clube visitou o Brasília no Ginásio Sesi Taguatinga, venceu por 3 sets a 0 (25/19; 25/22 e 25/18) e emendou sua quarta vitória seguida.