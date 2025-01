Flamengo x Boavista: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Carioca

A Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, começa mais cedo em 2025 e a primeira rodada da competição será realizada neste final de semana. O Flamengo, atual campeão, estreia neste domingo contra o Boavista. O duelo contra a equipe de Saquarema será disputado no estádio Batistão, em Aracaju (SE), às 16h (de Brasília).

O Rubro-Negro será representado nas quatro primeiras rodadas por uma equipe alternativa, sob o comando de Cléber dos Santos. O grupo conta com nomes das equipes de base do clube e outros do elenco profissional, como o goleiro Dyogo Alves, os zagueiros Pablo e Cleiton, e os atacantes Lorran e Carlinhos. O elenco principal, treinado por Filipe Luis, está realizando uma pré-temporada nos EUA visando a disputa da Supercopa do Brasil contra o Botafogo, no início de fevereiro.

Adversário deste domingo, o Boavista fará sua primeira partida oficial desde que o clube se tornou SAF. A equipe também vai estrear seu novo técnico, Cláudio Zanardi, que tem passagem pela seleção brasileira de base e Palmeiras.