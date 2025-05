Torcida do Real provoca Barcelona com faixas de agradecimento à Inter por eliminação do rival

Eliminados na quartas de final da Liga dos Campeões nos confrontos diante do Arsenal na edição deste ano, o Real Madrid teve a sua condição de maior vencedor do torneio também lembrada pelos fãs na entrada do CT com cartazes grafando a equipe como os "Reis da Europa". O gigante espanhol levantou o troféu em 15 oportunidades.

O fim de semana, aliás, reserva ainda fortes emoções envolvendo os dois expoentes espanhóis. Neste domingo, as equipes entram em campo no estádio Olímpico de Montjuic para a disputa do "El Clásico', em jogo válido pelo segundo turno do Campeonato Espanhol.

Na classificação, o Barcelona surge como líder isolado da competição com 79 pontos. Segundo colocado com 75, o Real Madrid necessita da vitória na casa do rival para diminuir a diferença e se manter na briga pelo título restando quatro rodadas para o fim da competição.