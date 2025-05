Ex-nadador Bruno Fratus é nomeado 'Embaixador de Saúde Mental' do COI

Em 2024, o ex-nadador Bruno Fratus anunciou sua aposentadoria das competições. Hoje é técnico nos Estados Unidos e, a partir de agora, é também Embaixador de Saúde Mental do Comitê Olímpico Internacional (COI), nomeação que o enche de motivação. Uma oportunidade para ajudar outros atletas a se cuidarem melhor.

"Vamos cuidar uns dos outros. É por isso que estou tão entusiasmado em ser um Embaixador da Saúde Mental do COI. Parece uma oportunidade de fazer algo com todas as informações preciosas que coletei ao longo dos anos. Estou muito animado para ajudar, principalmente quando sabemos que problemas de saúde mental podem ser superados com a assistência adequada. Não há problema em lutar. Eu e meus colegas embaixadores estaremos sempre prontos para ajudar", declarou.

A frustração por não conquistar uma medalha no Campeonato Mundial de 2011 trouxe consequências pesadas para Bruno Fratus. Consequências invisíveis que se agravaram entre as Olimpíadas de Londres-2012 e os Jogos Rio-2016. Naquele momento, sua saúde mental passou a ser a maior prioridade. Equilibrando corpo e mente, Fratus subiu ao pódio em Tóquio-2020 com a medalha de bronze olímpica no peito e se tornou um conselheiro importante para outros atletas, orientando e auxiliando nos cuidados necessários.