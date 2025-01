Caio Bonfim quer "entregar tudo" no Mundial de marcha

Caio Bonfim tem duas medalhas de bronze conquistadas em Mundiais, nos 20 km da marcha, em Londres 2017 e em Budapeste 2023. Fechou um ano glorioso de competições em 2024, cujo ápice foi a conquista da inédita prata na marcha atlética 20 km nos Jogos de Paris 2024, reconhecida no 25º Prêmio Brasil Olímpico (PBO) do Comitê Olímpico do Brasil (COB), quando conquistou os Troféus Rei Pelé - Melhor Atleta do Ano, Melhor do Atletismo e Atleta da Torcida.

Abaixo, veja como Caio Bonfim tratou temas importantes:

Mundial de Tóquio

"Os índices da World Athletics não são fáceis, tanto que nos 20 km com o tempo de 1:19:20 daria para brigar por medalha. Fechamos 2024 com os dois índices para o Mundial. Conseguimos atingir o objetivo. E também teve outro prêmio: assinei contrato de patrocínio com a PUMA. Foi um prêmio para mim, fiquei muito feliz! A gente sabe qual é o nível de um Mundial, mas quero estar lá para lutar, na minha melhor forma possível e entregar o melhor que eu puder. Vou trabalhar para representar bem o Brasil"

Novas distâncias na marcha

"Sempre tento me adaptar o mais rápido possível e ver com otimismo. Eu já fiz índice para os 50 km em dois Jogos Olímpicos. Sei dos desafios da prova e dos treinos também, mas já passei por tudo isso e tenho condições de encarar. A maratona é uma prova boa para o Brasil, acho que temos chance no feminino e no masculino. Eu e a Viviane (Lyra) fomos finalistas olímpicos na maratona de revezamento e tínhamos muito para crescer, com chances de brigar por medalha em Los Angeles 2028. No individual, tem outras complexidades, mas acho que vai ser bom. É bom também ter duas provas porque são duas chances. Poderemos brigar na meia-maratona e na maratona. Estou feliz com as distâncias, particularmente gostei".