Luciano volta ao São Paulo um mês após deixar futuro em aberto e participará de pré-temporada nos EUA

Há pouco mais de um mês, após a última partida do São Paulo no Morumbis em 2024, Luciano deixou seu futuro em aberto. O jogador, porém, se reapresentou ao clube normalmente e participará da pré-temporada de 2025.

No dia 4 de dezembro de 2024, logo após a derrota do Tricolor por 2 a 1 contra o Juventude, Luciano foi questionado se iria permanecer no clube em 2025. Ele respondeu: "Não sei".

De lá para cá, o camisa 10 chegou a ser especulado em outros clubes brasileiros, como o Cruzeiro. O jogador também foi ventilado no Santos, mas as conversas não avançaram.