Elenco do Grêmio faz primeiro treinamento em campo da pré-temporada

Na sequência, o grupo foi dividido em duas turmas para a atividade técnica com bola. Em um dos campos do CT, um quarto do espaço foi utilizado com mini gols dispostos nas laterais. Dois times se enfrentavam, com o objetivo de concluir uma quantidade específica de passes e finalizar, enquanto o outro buscava roubar a posse e também fazer gols.

O técnico Gustavo Quinteros comandou a atividade técnica com bola. Outra parte do elenco ficou na metade oposta do campo para cumprir testes físicos. Os goleiros Marchesín, Gabriel Grando e Thiago Beltrame fizeram trabalhos específicos com o preparador Mateus Famer.

O Grêmio estreia na temporada no próximo dia 22 de janeiro, quando visita o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas, as 22 horas (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.