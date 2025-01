Treinos em dois períodos e mais: a programação da pré-temporada do São Paulo nos EUA

O São Paulo inicia sua pré-temporada nesta quarta-feira. Às 8h (de Brasília), o elenco se reapresenta no CT da Barra Funda e pouco depois, às 9h, parte rumo a Campinas, onde embarca para a Flórida, nos EUA.

O embarque do voo para Orlando está marcado para 13h15 no Aeroporto de Viracopos. O elenco tricolor deverá pousar em solo norte-americano no período da noite.

A delegação são-paulina ficará hospedada no hotel Waldorf Astoria. Já os treinamentos acontecerão no ESPN Wide World of Sports, complexo esportivo que fornecerá ao Tricolor tudo o que é preciso para a realização de uma boa pré-temporada.